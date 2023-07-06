«Претенденты» Луки Гуаданьино откроют Венецианский кинофестиваль

«Претенденты» Луки Гуаданьино откроют Венецианский кинофестиваль

06.07.2023

Стал известен фильм, который откроет Венецианский кинофестиваль.

Картиной открытия фестиваля станет лента «Претенденты» режиссера Луки Гуаданьино, передает «Бюллетень кинопрокатчика».

Мировая премьера фильма пройдет 30 августа в зале Sala Grande Palazzo del Cinema.

Главные роли в фильме «Претенденты» исполнили Зендея, Майк Фейст, Джош О’Коннор, Фэйт Фэй, Джейк Дженсен и другие.

Автором сценария фильма стал Джастин Курицкес.

Фильм рассказывает историю теннисиста, который находится в полосе неудач. На одном из соревнований ему противостоит бывший любовник его жены.


Фото: кадр из фильма "Претенденты"