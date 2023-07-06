«Претенденты» Луки Гуаданьино откроют Венецианский кинофестиваль

Стал известен фильм, который откроет Венецианский кинофестиваль.
Картиной открытия фестиваля станет лента «Претенденты» режиссера Луки Гуаданьино, передает
«Бюллетень кинопрокатчика».
Мировая премьера фильма пройдет 30 августа в зале Sala Grande Palazzo del Cinema.
Главные роли в фильме «Претенденты» исполнили Зендея, Майк Фейст, Джош О’Коннор, Фэйт Фэй, Джейк Дженсен и другие.
Автором сценария фильма стал Джастин Курицкес.
Фильм рассказывает историю теннисиста, который находится в полосе неудач. На одном из соревнований ему противостоит бывший любовник его жены.
Фото: кадр из фильма "Претенденты"