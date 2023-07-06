Китайский художник с мировым именем Чжан Хуань приедет на «Москва Фест»

06.07.2023
Один из главных представителей современного искусства КНР примет участие в деловой программе фестиваля, проходящего в рамках Российской креативной недели, сообщила пресс-служба департамента предпринимательства Москвы.
Чжан Хуань станет участником панельной дискуссии «Искусство в телефоне. От AI до Web3». Вместе с ним тему обсудят директор по развитию Waves Enterprise Герберт Шопник, руководитель VS Gallery Александр Карлявин, саунд-художник Грег Папаниа, а также директор креативных агентств Google по Ближнему Востоку Алекс Брунори.
Участники затронут вопросы работы современных авторов над проектами в дополненной и виртуальной реальности и изменений роли художника с появлением Midjourney и других ИИ. Сессия состоится 7 июля в кластере «Ломоносов» на Воробьевых горах.
Всего в деловой программе «Москва Феста» участвуют 35 экспертов из 17 стран СНГ, Африки и Ближнего Востока, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. Полная программа представлена на сайте проекта.
Организатором фестиваля стало АКИ.
Фото: пресс-служба департамента предпринимательства Москвы