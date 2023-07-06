Путин поздравил с юбилеем певицу Тамару Синявскую

06.07.2023

Путин поздравил с юбилеем певицу Тамару Синявскую
Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем советскую и российскую оперную певицу Тамару Синявскую.

«Вас знают и искренне любят как выдающуюся певицу, подлинную звезду мирового оперного искусства. Своим талантом, уникальными вокальными данными и непревзойдённым мастерством Вы покорили лучшие сцены планеты и сердца миллионов слушателей», — говорится в поздравительной телеграмме.

Глава государства отметил плодотворную педагогическую и наставническую работу Синявской, неустанную заботу о продолжении легендарных традиций отечественной исполнительской школы.

Владимир Путин пожелал Тамаре Синявской здоровья, успехов и всего самого доброго.

Тамара Синявская 6 июля отмечает 80-летний юбилей.


Фото: скриншот видео YouTube