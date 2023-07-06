Путин поздравил с юбилеем певицу Тамару Синявскую

Владимир Путин отметил, что Тамару Синявскую знают как выдающуюся певицу.
Российский актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов заявил, что никогда не будет сниматься у режиссера...
VI Международный фестиваль театрального искусства пройдет в Москве с 30 октября по 4 ноября, сообщ...
Грета Гервиг рассказала Rolling Stone, что хотела взять на роль куклы-партнера Barbie исключительн...
Российские проекты вошли в конкурсную и внеконкурсную программы Berlin International TV Series Fes...
Владимир Путин отметил, что Тамару Синявскую знают как выдающуюся певицу.
Российский актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов заявил, что никогда не будет сниматься у режиссера...
VI Международный фестиваль театрального искусства пройдет в Москве с 30 октября по 4 ноября, сообщ...
Грета Гервиг рассказала Rolling Stone, что хотела взять на роль куклы-партнера Barbie исключительн...
Российские проекты вошли в конкурсную и внеконкурсную программы Berlin International TV Series Fes...
Актерский состав фильма раскрыли на очной защите проектов лидеров отечественного кинопроизводства ...
22 и 23 июля состоится ежегодная выставка-продажа «Из профессорской квартиры», сообщила пресс-служ...
Показ состоится в рамках конкурса первого фестиваля докконтента стримингов в Москве 6 июля в 17:30...
В экспозицию вошли работы епископа Александровского и Юрьев-Польского Иннокентия (Яковлева), сообщ...
Шигапов ушел из Третьяковской галереи в фонд «Национальное культурное наследие», сообщил РБК со сс...
В день рождения поэта, 19 июля, в ГКД состоится премьера постановки «Маяковский. Городской мюзикл»...
Директор учреждения Виктор Шалай рассказал главе Минкультуры РФ Ольге Любимовой о некоторых итогах...
34-летний канадский режиссер больше не хочет снимать фильмы и сериалы. Об этом он рассказал в инте...
Организаторы проведут стрим с музыкального open-air в Москве и создадут фильм о фестивальных конце...
Ширвиндт стал лауреатом в номинации «Честь и достоинство».
Выступление пройдет 17 июля на Исторической сцене Мариинского театра.
Семья артистки подтвердила информацию о ее кончине.
06.07.2023