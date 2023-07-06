Путин поздравил с юбилеем певицу Тамару Синявскую

Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем советскую и российскую оперную певицу Тамару Синявскую.



«Вас знают и искренне любят как выдающуюся певицу, подлинную звезду мирового оперного искусства. Своим талантом, уникальными вокальными данными и непревзойдённым мастерством Вы покорили лучшие сцены планеты и сердца миллионов слушателей», — говорится в поздравительной телеграмме.



Глава государства отметил плодотворную педагогическую и наставническую работу Синявской, неустанную заботу о продолжении легендарных традиций отечественной исполнительской школы.



Владимир Путин пожелал Тамаре Синявской здоровья, успехов и всего самого доброго.



Тамара Синявская 6 июля отмечает 80-летний юбилей.









Фото: скриншот видео YouTube