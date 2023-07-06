Певцов рассказал об отказе от съемок из-за имени Богомолова в команде

В интервью изданию Певцов рассказал, что ему поступило предложение сняться в киноальманахе «Я люблю тебя, Россия». Сценарий актеру понравился, однако он отказался от съемок из-за имени Константина Богомолова, который значится художественным руководителем проекта.«Я сказал: «Не, ребят, спасите... простите, вот рядом с этим человеком я не могу даже рядом в титрах стоять. Хоть это было бы гениальное кино и, может быть, огромные деньги», — сказал Певцов.Актер добавил, что в последнее время редко получает предложения в кино.«Наверное, чувствуют мое... Даже не знаю. Лень читать», — сказал артист.