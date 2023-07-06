Театральный фестиваль «Территория жеста» принимает заявки

VI Международный фестиваль театрального искусства пройдет в Москве с 30 октября по 4 ноября, сообщила пресс-служба Театра мимики и жеста.





Фестиваль демонстрирует спектакли, доступные для людей с ограничением здоровья по слуху. В программу включают пластические спектакли, постановки на русском жестовом языке или с переводом на него. В этом году к участию в конкурсе допускают полноформатные и мини-спектакли — драматические, музыкальные, пластические.





Заявки на участие принимают до 15 июля. Изучить условия участия и заполнить заявки можно на сайте проекта (http://festival2023.tmig.su/).







«Территорию жеста» организует Театр мимики и жеста (Москва) при поддержке Минкультуры РФ.





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