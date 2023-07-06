Постановщица «Барби» видела в образе Кена только Райана Гослинга

Грета Гервиг рассказала Rolling Stone, что хотела взять на роль куклы-партнера Barbie исключительно звезду «Ла-Ла Лэнда».





Других актеров на роль постановщица не рассматривала: Кеном в созданном ею мире Барби должен был стать Райан Гослинг. При этом Гервиг, не будучи с ним знакома, «была уверена в нем». Она назвала Гослинга «смесью Марлона Брандо и Джина Уайлдера, Джона Бэрримора и Джона Траволты». В процессе съемок Гервиг высоко оценила серьезное отношение Гослинга к работе и его глубокое изучение своего персонажа.





«Барби» с Марго Роби в главной роли дебютирует на больших экранах 21 июля. Лента расскажет о том, как кукла задумывается о смерти и начинает очеловечиваться. Ее изгоняют из Барбилэнда в реальный мир, где она пытается строить новую жизнь.





Фото: кадр из фильма Barbie