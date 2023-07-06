«Почку» и «Обоюдное согласие» покажут на Берлинском фестивале сериалов

Российские проекты вошли в конкурсную и внеконкурсную программы Berlin International TV Series Festival, сообщил онлайн-кинотеатр Kion.





«Обоюдное согласие» Валерии Гай Германики представлено в конкурсе в номинации «Лучший драматический сериал». Психологическая драма рассказывает об учительнице, заявившей в полицию об изнасиловании и обвинившей в произошедшем друзей — влиятельных людей города. В главной роли — Светлана Иванова.





Драмеди «Почка» с Любовью Аксеновой вошла во внеконкурсную программу в номинации Passion Stories («Истории страсти»). За проект отвечали постановщица и соавтор сценария Мария Шульгина, сценаристка Елизавета Тихонова и шоураннер Авдотья Смирнова. Главная героиня уверена, что в этой жизни можно купить все. Потому ни перед чем (и ни перед кем) не останавливается, чтобы заработать. Внезапно ей требуется пересадка почки, но родственники наотрез отказываются помогать девушке, уже не раз подставившей их ради наживы. В продолжении героиня сталкивается с новой для нее болезнью — любовью.





Седьмой фестиваль сериалов пройдет в столице Германии с 10 по 15 июля.



Фото: кадр из сериала «Почка»