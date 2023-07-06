Валентина Ляпина сыграет Принцессу в киноадаптации «Бременских музыкантов»

Актерский состав фильма раскрыли на очной защите проектов лидеров отечественного кинопроизводства в Москве, сообщил БК.





Актриса из сериалов «Жиза» и «Новая жизнь» Валентина Ляпина предстанет в образе Принцессы. Ее возлюбленного Трубадура сыграет звезда «Майора Грома» Тихон Жизневский.





Друзьями Трубадура станут Ирина Горбачева (Кошка), Аскар Нигамедзянов (Петух), Дмитрий Дюжев (Осел) и Роман Курцын (Пес). В образе Короля появится Сергей Бурунов, Сыщика — Константин Хабенский. Мария Аронова сыграет Атаманшу. Предполагалось, что Петухом станет Юра Борисов. Почему он не присоединился к проекту — не уточняется.





Ранее сообщалось, что ленту снимет Алексей Нужный. Производством займется «Студия ТРИТЭ Никиты Михалкова».





«Бременские музыканты» (1969) основаны на вольной интерпретации сказок братьев Гримм. Мультфильм сняла Инесса Ковалевская, музыку написал Геннадий Гладков.





Фото: кадр из сериала «Мир! Дружба! Жвачка!»