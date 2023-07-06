Ярмарка искусства от KGallery пройдет в Особняке Мясникова в Петербурге

22 и 23 июля состоится ежегодная выставка-продажа «Из профессорской квартиры», сообщила пресс-служба галереи.





На ярмарке во дворе дома XIX века представят сотни произведений прославленных и неизвестных художников. У посетителей будет возможность купить живопись и графику М. Добужинского, В. Видермана, Б. Ермолаева, Г.А.В. Трауготов, Г. Мендагалиева, Татьяны Неги и многих других авторов.





Также гостей ждут лекции от Дома культуры Льва Лурье, встречи с коллекционерами и авторами блогов «Сталинка на Черной» и «Здесь был Майк», концерты и экскурсии от резидентов Особняка Мясникова, а также угощения от возрожденной ленинградской легенды — пирожковой «Минутка». Полную программу и регистрацию на лекции объявят через неделю.





Ярмарка от KGallery проводится шесть лет. За это время более трех тысяч человек стали обладателями редких работ ленинградских художников.









Фото: В. Матюх. «В магазин» из серии «Наши мадонны» / пресс-служба KGallery