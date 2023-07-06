В Русском музее открывается фотовыставка «Яков Яковлев. Настроения»

В экспозицию вошли работы епископа Александровского и Юрьев-Польского Иннокентия (Яковлева), сообщила пресс-служба учреждения.





6 июля во дворе Строгановского дворца (филиал ГРМ) в Петербурге пройдет открытие выставки. Публика увидит почти 100 фоторабот члена-корреспондента РАХ, члена Союза художников РФ, епископа РПЦ Иннокентия (Якова Яковлева). Экспонируемые снимки не связаны общей темой.





Автор создает ассоциации к своим воспоминаниям и близким ему историям. Он верит, что свет рисует окружающее и наполняет его жизненной энергией. «Этот свет и свое внутреннее настроение» художник пытается передать через фотографию в надежде на эмоциональную реакцию зрителей, отметили в пресс-службе.





Увидеть фотографии можно до 31 августа.





Фото: Яков Яковлев / пресс-служба ГРМ