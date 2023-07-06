В Ереване отменили концерт российской певицы Zivert

Поп-исполнительница не выступит в столице Армении 9 июля, сообщила она в соцсетях.





Концерт Юлии Зиверт в Ереване перенесли с 9 июля на 24 марта следующего года. Событие пройдет на новой площадке, уточнила артистка. Причины переноса шоу она не назвала.





Зимой этого года певица сообщала об ухудшении своего здоровья, что она связала с «бесконечным туром», длящимся уже пять лет. Из-за этого Zivert сократила число концертов, отменив несколько весенних мероприятий.





Ранее сообщалось об отмене концертов Басты, дуэта Zero People, Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы».





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