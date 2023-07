Умер исполнитель хита Love Is in the Air Мартин Стивенс

Канадский певец и актер скончался 5 июля, сообщает TVA Nouvelles.





Звезда диско Роже Прюдо (настоящее имя артиста) скончался на 70-м году жизни. Подробности не раскрываются.





Согласно открытым данным, Прюдо родился в Квебеке. В 1970-е выпустил первые песни и дебютный альбом на французском языке. Следующую пластинку записал на английском. Его первые хиты — J’aime la musique, Sans ton amour и кавер на трек Love Is in the Air австралийского дуэта Vanda & Young. Популярность кавера перебила другая версия — в исполнении Джона Пола Янга. Именно она стала самой популярной. Еще одним хитом Стивенса стала Midnight Music. Артист дважды номинировался на национальную премию Juno за самый продаваемый сингл. Также он был финалистом квебекской музыкальной премии Prix Félix.





