130-летие Владимира Маяковского отметят в Кремле

В день рождения поэта, 19 июля, в ГКД состоится премьера постановки «Маяковский. Городской мюзикл», говорится в пресс-релизе.





Вечер начнется стихами Маяковского в исполнении официальных лиц, представителей дружественных стран и регионов РФ, с которыми была связана жизнь поэта. Далее состоится премьерный показ спектакля Театра Луны на Малой Ордынке, созданного при поддержке ПФКИ.





Он основан на стихах, воспоминаниях и письмах поэта, рассказах Лили Брик и ее сестры Эльзы Триоле о нем. Зрителей ждет история «о человеке, который создавал новый мир, но не нашел в нем места для себя». Среди других персонажей — Лиля и Осип Брик, Игорь Северянин и Велимир Хлебников. За постановку мюзикла отвечал Александр Рыхлов. За музыку — Алексей Шошев, который также написал либретто совместно с Александром Лебедевым. В образе Маяковского предстанет Андрей Школдыченко, чету Брик сыграют Янина Студилина и Александр Бобров.





Фото: пресс-служба Московского театра Луны на Малой Ордынке