Музей истории Дальнего Востока собрал 175 тысяч посетителей в 2023 году

Директор учреждения Виктор Шалай рассказал главе Минкультуры РФ Ольге Любимовой о некоторых итогах работы и развитии учреждения, сообщила она в телеграм-канале.





За прошлый год музей-заповедник во Владивостоке посетили почти 175 тысяч человек, что на 25 тысяч больше показателя допандемийного 2019-го. Каждый пятый посетитель приобрел билет по Пушкинской карте. Музей, занимающийся сохранением и изучением культурного и природного наследия Дальнего Востока, пользуется популярностью и у горожан, и у туристов.





Среди важных проектов учреждения значится Школа экскурсовода. За девять лет обучение в ней прошли 389 человек. Большинство из них стали практикующими специалистами.





Также Шалай представил концепцию развития музея-заповедника до 2035 года. Согласно ей, планируется открыть Музей литературы Русского Востока и Дальневосточный морской музей.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ