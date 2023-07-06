«Искусство бесполезно»: Ксавье Долан заявил об уходе из кино

34-летний канадский режиссер больше не хочет снимать фильмы и сериалы. Об этом он рассказал в интервью El Paris.





«Я ухожу из кино. У меня больше нет ни желания, ни сил посвящать себя двухлетнему проекту, который потом почти никто не смотрит. Я вложил в это слишком много страсти, чтобы вынести столько разочарований», — пояснил Ксавье Долан.





Его последняя на сегодня работа — мини-сериал «Ночь, когда Логан проснулся» — провалилась. Права на ее показ купили только четыре страны. Режиссер пожаловался, что вложил в проект свои деньги и ничего не заработал: «Это очень неблагодарный процесс, я устал и обескуражен». Постановщик не хочет делать и клипы для певицы Адель, с которой сотрудничал дважды. Он решил, что этого достаточно.





«Хаяо Миядзаки говорит, что создание фильмов приносит только страдания. Подтверждаю», — добавил кинематографист.





Режиссер планирует выполнить свои обязательства перед HBO, снять англоязычный сериал, на который подписался еще до пандемии, и уйти после этого. Сейчас проект находится «в зачаточном состоянии».





По мнению Долана, «искусство бесполезно», а съемки фильмов являются бессмысленной тратой времени. Также он отметил, что «боится гражданской войны, вызванной нетерпимостью».

Фото: кадр из сериала The Night Logan Woke Up