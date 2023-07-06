VK Fest завершится фильмом и стримом с московского концерта

Организаторы проведут стрим с музыкального open-air в Москве и создадут фильм о фестивальных концертах в четырех городах, где он прошел в этом году, сообщила пресс-служба VK.





15 и 16 июля в сообществе VK Fest в соцсети «ВКонтакте» будет вестись прямая трансляция фестиваля в Москве. Зрители увидят артистов с Синей и Белой сцен. На первой выступят Anna Asti, HammAli & Navai, «Иванушки», Jony, а также хедлайнер Баста. На второй — Markul, Boulevard Depo, Lovv66 и др. Картинку сопроводит перевод на русский жестовый язык. Начало в 12:00.





Также на странице проекта появится фильм о VK Fest во Владивостоке, Новосибирске, Петербурге и Сочи. Документальная лента и стрим из Москвы станут «финальной нотой» фестивальной программы 2023 года, подчеркнули в VK.





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