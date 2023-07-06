Пилотный фестиваль актуального российского кино «Маяк» пройдет в Геленджике

Ежегодный смотр запускает фонд «Кинопрайм» Романа Абрамовича, сообщают «Ведомости».





С 5 по 9 октября в Геленджике планируют провести первый кинофестиваль «Маяк». Профессиональный форум будет включать киносеансы и деловые встречи, рассказал изданию исполнительный директор фонда и продюсер фестиваля Антон Малышев. По его словам, проект полностью профинансируют «Кинопрайм» и частные лица.





В конкурсной программе будут участвовать игровые полнометражки, не демонстрировавшиеся в России. Участников конкурса и членов жюри планируют объявить в сентябре.





Абрамович основал некоммерческий фонд «Кинопрайм» в 2019 году. Он занимается финансовой поддержкой авторского кино и арт-мейнстрима, напоминает ТАСС.





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