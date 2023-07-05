Александр Ширвиндт получил спецприз премии «Ника»

Сообщается, что Ширвиндт стал лауреатом в номинации «Честь и достоинство».Церемония награждения состоялась в Театре Сатиры сразу по окончании спектакля «Где мы?!...» с участием Александра Ширвиндта. На сцену во время выхода артистов на поклон поднялись президент «Ники» Андрей Кончаловский, основатель премии Юлий Гусман, директор Театра Сатиры Игорь Берлин и худрук учреждения Сергей Газаров.«Уже как два года академия "Ника" приняла решение, что великий Ширвиндт Александр Анатольевич достоин ее высшей награды — "Честь и достоинство". И все наши академики единогласно за это проголосовали. Ковид, постэпидемия — и вот мы решили в этом году, летом, когда все играют, снимают и работают, все-таки начать с него [с Ширвиндта] вручение этих наград, отдаем долги», — приводит агентство слова Гусмана.Награждение лауреата зрители приветствовали стоя.