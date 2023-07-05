Александр Ширвиндт получил спецприз премии «Ника»

05.07.2023

Александр Ширвиндт получил спецприз премии «Ника»
Народный артист РСФСР, президент Московского академического театра сатиры, актер, режиссер Александр Ширвиндт удостоен специального приза национальной кинематографической премии «Ника», передает ТАСС.

Сообщается, что Ширвиндт стал лауреатом в номинации «Честь и достоинство».

Церемония награждения состоялась в Театре Сатиры сразу по окончании спектакля «Где мы?!...» с участием Александра Ширвиндта. На сцену во время выхода артистов на поклон поднялись президент «Ники» Андрей Кончаловский, основатель премии Юлий Гусман, директор Театра Сатиры Игорь Берлин и худрук учреждения Сергей Газаров.

«Уже как два года академия "Ника" приняла решение, что великий Ширвиндт Александр Анатольевич достоин ее высшей награды — "Честь и достоинство". И все наши академики единогласно за это проголосовали. Ковид, постэпидемия — и вот мы решили в этом году, летом, когда все играют, снимают и работают, все-таки начать с него [с Ширвиндта] вручение этих наград, отдаем долги», — приводит агентство слова Гусмана.

Награждение лауреата зрители приветствовали стоя.



Фото: Центральное телевидение/YouTube