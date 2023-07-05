Китайско-американская певица Коко Ли покончила с собой

Китайско-американская певица Коко Ли покончила с собой

05.07.2023

Китайско-американская певица Коко Ли покончила с собой, пишет The Sun.

Сообщается, что автор и исполнительница хита A Love Before Time ушла из жизни в возрасте 48 лет.

Семья артистки подтвердила информацию о ее кончине.

По словам сестры певицы, Коко Ли в последние годы страдала от депрессии, а в последние месяцы ее состояние стремительно ухудшалось.

«Она искала помощи у специалистов и боролась с депрессией как могла, но демон внутри нее победил», — рассказала родственница.

Издание сообщает, что Коко Ли совершила попытку самоубийства 2 июля. Певицу госпитализировали в коматозном состоянии, 5 июля она скончалась.


Фото: скриншот видео на YouTube