Китайско-американская певица Коко Ли покончила с собой, пишет The Sun.



Сообщается, что автор и исполнительница хита A Love Before Time ушла из жизни в возрасте 48 лет.



Семья артистки подтвердила информацию о ее кончине.



По словам сестры певицы, Коко Ли в последние годы страдала от депрессии, а в последние месяцы ее состояние стремительно ухудшалось.



«Она искала помощи у специалистов и боролась с депрессией как могла, но демон внутри нее победил», — рассказала родственница.



Издание сообщает, что Коко Ли совершила попытку самоубийства 2 июля. Певицу госпитализировали в коматозном состоянии, 5 июля она скончалась.









Фото: скриншот видео на YouTube