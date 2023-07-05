Кинофестиваль «Зеркало» назвал имена призеров

В Иваново подвели итоги кинофестиваля «Зеркало».



Гран-при смотра достался картине Джайшанкара Айяра «Шивамма». «Шивамма» — первая полнометражная картина индийского кинорежиссера Джайшанкара Айяра.



Приз за лучшую режиссуру получил иранский режиссер Бабак Джалали (фильм «Фремонт»).



Спецприз международного жюри достался картине «Брайтон, 4» Левана Когуашвили.



Андрей Смирнов удостоен специального приза фестиваля за вклад в киноискусство.



Спецприз фестиваля за вклад в кинематограф Андрея Тарковского получил Евгений Цимбал.



Картина «Один маленький ночной секрет» Наталии Мещаниновой получила приз зрительских симпатий. Приз имени Александра Кайдановского достался Юрию Быкову.



«Ниша» режиссера Антона Ермолина получила приз независимых телеграм-каналов. Спецприз программы «Переплетения» достался картине «Тонкой нитью» Софьи Горленко.



XVII Международный кинофестиваль им. А. Тарковского «Заркало» проходил в Ивановской области с 30 июня по 5 июля.













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