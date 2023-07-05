Сын Александра Митты сообщил о скорой выписке отца из больницы

По словам Евгения Митты, его отца планируют выписать из больницы на следующей неделе.Александр Митта был госпитализирован в больницу им. Боткина 3 июля. В прессе появились слухи об инсульте. Позже поступила информация о том, что у режиссера диагностированы признаки атеросклероза.«Нормально он чувствует себя, он сейчас в палате. У него давно был инсульт, еще зимой. Врачи говорят, что после него происходят какие-то процессы, нужно восстановление... На следующей неделе должны выписать», — приводит агентство слова родственника режиссера.Александр Митта — народный артист России, актер, сценарист — родился 28 марта 1933 года в Москве. Окончил режиссерский факультет ВГИКа. В кино дебютировал в 1961 году с фильмом «Друг мой, Колька!». Александр Митта — режиссер фильмов «Гори, гори, моя звезда», «Граница. Таежный роман», «Экипаж», «Сказ о том, как царь Петр арапа женил» и других картин.