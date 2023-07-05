Власти Калужской области пригласили «Нашествие» сделать инфраструктуру фестиваля в регионе постоянной

По словам губернатора региона Владислава Шапши, проект может работать круглогодично.«Мы, когда с "Нашествием" разговаривали, в пример приводили, как в Тульской области проходит фестиваль "Дикая мята" на постоянной основе, и там площадка есть, инфраструктура, которая была построена за это время. Мы [организаторов] приглашали как раз с этой целью, чтобы они обосновались здесь и создали полную инфраструктуру, так, чтобы это работало круглогодично, а не от фестиваля к фестивалю», — приводит агентство слова руководителя.Ранее сообщалось о переносе фестиваля «Нашествие» на 2024 год. Владислав Шапша объяснил причины переноса фестиваля сложностями с постройкой инфраструктуры площадки на новом месте.Организаторы «Нашествия» сообщили, что фестиваль перенесен на 26-28 июля 2024 года.