Евгений Писарев останется худруком Театра им. Пушкина еще на год

По словам худрука, договор с ним заключен на год, до 1 июля 2024 года.Пост художественного руководителя Московского драматического театра им. А.С. Пушкина Евгений Писарев занимает с июня 2010 года.После завершения 73-го сезона Театр им. Пушкина ушел на ремонт. Новый сезон труппа учреждения откроет в августе, но на других площадках. Первая премьера нового сезона ожидается в октябре.