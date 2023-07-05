Активисты потребовали лишить российского гражданства певца Шарлота

Активисты потребовали лишить российского гражданства певца Шарлота

05.07.2023

Активисты движения «Сорок сороков» потребовали лишить певца Шарлота российского гражданства, передает телеграм-канал Mash.

Участники движения потребовали лишить Шарлота гражданства из-за его последнего видео, в котором тот демонстративно прибил к распятию фотографию патриарха Кирилла вместе со своим военным билетом.

Ранее Шарлот демонстративно сжег свой паспорт.

Участники движения «Сорок сороков» потребовали лишить Шарлота российского гражданства, аннулировать его паспорт и привлечь к ответственности за оскорбление чувств верующих.

Сам Шарлот, который уехал из России в Армению, уже удалил провокационные видео.


Фото: SharlotVEVO/YouTube