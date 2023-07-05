ЕГТИ объявил о запуске программы по современному театру и креативным индустриям

05.07.2023
Екатеринбургский государственный театральный институт впервые запускает программу «Современный театр и креативные индустрии: сценарное мастерство», передает пресс-служба Министерства культуры России.
Программа будет работать под руководством доцента ЕГТИ, драматурга и режиссера Николая Коляды.
«Цель магистерской программы — подготовить специалистов, способных ориентироваться в многообразии современных театральных практик, умеющих применять навыки сценарного мастерства и опыт театральной деятельности для развития креативных индустрий», — указано в сообщении ведомства.
Отмечается, что программа готовит к работе в области исследования современного театра, создания и продвижения собственных театральных проектов, создания собственных литературных произведений.
Преподавателями программы станут известные сценаристы, режиссеры и драматурги.
Лучшие работы магистрантов будут представлены на фестивале «Коляда-Plays».
Фото: пресс-служба Министерства культуры России