В «Зарядье» пройдет фестиваль «Новая классика»

В Москве 8 июля стартует фестиваль «Новая классика».



Программа фестиваля в этом году приурочена к 150-летию Сергея Рахманинова.



Фестиваль «Новая классика» пройдет во второй раз, концерты пройдут в большом и малом амфитеатрах парка «Зарядье».



Музыканты представят более 70 произведений в традиционных и авторских аранжировках.



«Программа приурочена к 150-летию со дня рождения композитора Сергея Рахманинова. Под открытым небом в "Зарядье" выступят более 250 исполнителей. Новинкой этого года станут музыкальные спектакли», — рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.









Фото: официальный сайт мэра Москвы