Sex Education (18+) закроется после четвертого сезона

05.07.2023
Netflix объявил о закрытии сериала «Сексуальное просвещение» (18+) и опубликовал дебютный тизер к финальному сезону.
В ролике главный герой представляет себя как психолога в области секса. При этом Отис является старшеклассником и консультирует других учеников, помогая им решать психологические и секс-проблемы. Своими познаниями он обязан матери — профессиональному секс-терапевту, которая в новом сезоне будет познавать материнство во второй раз.
Последние серии тин-драмеди выйдут 21 сентября.
Ранее исполнители ключевых ролей Шути Гатва и Эмма Маккей говорили, что не вернутся в проект после четвертого сезона. Гатва получил главную роль в «Докторе Кто», а Маккей сыграла в «Барби» и пробовалась на роль Лоис Лейн в новом «Супермене», но продюсеры выбрали Рэйчел Броснахэн, звезду «Удивительной миссис Мейзел».
Фото: кадр из трейлера сериала Sex Education 4 (18+)