Большой летний фестиваль «Сириус» откроет гала-концерт Оркестра Мариинки

05.07.2023
Масштабный музыкальный форум пройдет на федеральной территории «Сириус» с 15 июля по 26 августа, сообщили организаторы.
15 июля в сердце Олимпийского парка, на Медальной площади, состоится открывающий концерт Симфонического оркестра под управлением Валерия Гергиева. На следующий день петербургский коллектив вместе с солистами и хором Мариинского театра представит концертную версию «Иоланты» Чайковского. Дирижировать будет маэстро Гергиев.
18 июля и 19 июля в «Сириусе» выступит
Ансамбль народного танца им. Игоря Моисеева. В первый день коллектив представит классические постановки из своего репертуара, во второй — танцы народов мира и балет «Ночь на лысой горе». 23 июля состоится оперный гала-концерт с участием солистов ГАБТа: Юлии Мазуровой, Полины Шабуниной, Андрея Потатурина, Родиона Паульса и др. Дирижер — Алексей Верещагин. В афише на 25 июля — камерный концерт и джазовый вечер с Денисом Мацуевым. На 26 июля — гала-концерт пианиста в сопровождении МГАСО. 28 июля прозвучит кантата «Кармина Бурана» Орфа в исполнении «Мастеров хорового пения» и МГАСО. Дирижер — Юстус Франтц.
Фестиваль продолжится в течение августа. Заслуженный коллектив России (Петербургская филармония) выступит 25 и 26 августа. Коллектив под управлением главного дирижера Николая Алексеева представит монографическую программу «Чайковский-гала», а также закроет фестиваль романтической программой. В финальном концерте он исполнит Симфонию № 4 Брамса и Симфонию № 3 Рахманинова.
Фото: Pixabay