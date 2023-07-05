Николаю Ефремову провели две операции после падения из окна

05.07.2023

Николаю Ефремову провели две операции после падения из окна
Сыну актера Михаила Ефремова Николаю провели две хирургические операции, передает телеграм-канал Mash.

Сообщается, что операции были проведены несмотря на опасения, вызванные обнаружением в крови Ефремова следов наркотических средств.

По информации канала, Ефремову провели операции по сращиванию костей таза и бедер.

Отмечается, что операции прошли успешно и актер в настоящее время приходит в себя.

Николай Ефремов был экстренно госпитализирован 30 июня после падения с третьего этажа.

Ранее стало известно, что по результатам химико-токсикологического исследования в крови Николая Ефремова были найдены следы каннабиноидов.



Фото: Pixabay.com