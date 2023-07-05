Дни африканской культуры и кино откроются показом фильма «Омен»

05.07.2023
Ленту бельгийского рэпера конголезского происхождения Балоджи покажут в Петербурге и Москве, сообщает ТАСС.
С 25 по 29 июля в Петербурге пройдут Дни африканской культуры и кино, которые станут частью фестиваля «Петербургские сезоны» в рамках второго саммита Россия — Африка. 26 июля состоится церемония открытия, на которой покажут фильм-призер Каннского кинофестиваля — 2023 «Омен» (Augure).
В афише — картины разных стран Африканского континента: док «Нолливуд: кое-что из ничего» о киноиндустрии Лагоса от нигерийского режиссера Аббы Макамы, фильм — обладатель Гран-при Каннского смотра 2019 года «Атлантика» французской постановщицы сенегальского происхождения Мати Диоп, «История о жу-жу» от команды кинематографистов Surreal16 из Нигерии. Лента расскажет о магии жу-жу.
Киносеансы пройдут на «Ленфильме» и в столичном кинотеатре «Иллюзион» с 26 по 29 июля. Вход бесплатный по регистрации. Также Роскино организует показы в петербургской «Авроре» с 28 по 30 июля. Полная программа появится позже.
Фото: Pixabay