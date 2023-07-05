Ольга Любимова рассказала президенту о крупнейших проектах Минкультуры

Министр культуры России Ольга Любимова рассказала президенту России Владимиру Путину о крупнейших проектах, которые курирует ведомство.



В числе проектов, о которых доложили главе государства, было открытие международного центра реставрации в Ленобласти, парк «Монрепо» в Выборге, который проводит множество экскурсионных программ, музей «Витославлицы», который начал работу в Великом Новгороде, реставрация музейного квартала в Пскове, подготовка к открытию филиала Третьяковской галереи в Самаре.



Ольга Любимова также рассказала президенту о завершении реставрации московского Новодевичьего монастыря, открытии после восстановительных работ Александро-Невского собора, завершении реставрации Александро-Невской лавры, организации Международного конкурса П.И. Чайковского и других крупных проектах.



Отдельно министр культуры рассказала о работе с новыми регионами.









Фото: пресс-служба Министерства культуры России











