В Луганске прошли гастроли Волгоградского ТЮЗа

В Луганске прошли «Большие гастроли» Волгоградского ТЮЗа, передает пресс-служба Министерства культуры России.



Гастроли прошли с 1 по 3 июля и были организованы ФГБУК «Росконцерт». На сцене Луганского академического украинского музыкально-драматического театра на Оборонной прошли показы спектаклей «Как проучили Гремучего Змея» и «Так не бывает».



Артистам Волгоградского ТЮЗа художественный руководитель Луганского театра Михаил Голубович вручил благодарности. По его словам, театр «уже не один год связывают узы дружбы с этим замечательным творческим коллективом».



«Это второй наш приезд сюда, для нас он очень волнителен и ответственен», — сказал директор Волгоградского ТЮЗа режиссер Альберт Авходеев.













Фото: пресс-служба Министерства культуры России