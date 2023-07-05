Вышел трейлер «Убийц цветочной луны» Мартина Скорсезе
Вышел трейлер «Убийц цветочной луны» Мартина Скорсезе
05.07.2023
Ролик к вестерну по реальным событиям появился на YouTube-канале стриминга Apple TV+.
В начале ХХ века коренные американцы-осейджи разбогатели, когда на их территориях начали добывать нефть. Богатство навлекло на них беды. Оклахому наводнили бандиты, вымогатели, воры, которые сначала обманом и манипуляциями выманивали деньги, а в 20-е годы начались массовые убийства осейджей, расследование которых начали агенты ФБР.
Главные роли исполнили Лили Гладстоун и лауреаты «Оскара» Леонардо Ди Каприо, Роберт Де Ниро.
Ранее сообщалось, что киноистория массового убийства осейджей из-за нефти выйдет на большие экраны 6 октября. Прокат завершится уже 20 октября. После этого состоится онлайн-релиз на Apple TV+. Точную дату премьеры назовут позже.
Фото: кадр из трейлера фильма Killers of the Flower Moon