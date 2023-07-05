Более 60 объектов культурного наследия восстановили в Курганской области за 4 года

05.07.2023

В Курганской области за четыре года были приведены в порядок более 60 объектов культурного наследия.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вадим Шумков.

«В Кургане в этом году восстанавливается одновременно ряд памятников истории и архитектуры. Причем не только за счет бюджета», — написал губернатор.

По словам главы региона, в Шадринске в этом году реставрационные работы ведутся на шести объектах.

«Всего в рамках одноименной программы за четыре года проведены восстановительные работы уже на 63 объектах», — написал Шумков.



Фото: t.me/silavpravdevshumkov