Более 60 объектов культурного наследия восстановили в Курганской области за 4 года

Netflix объявил о закрытии сериала «Сексуальное просвещение» (18+) и опубликовал дебютный тизер к ...
Масштабный музыкальный форум пройдет на федеральной территории «Сириус» с 15 июля по 26 августа, с...
Выставка «Закат Цитадели» рассказывает об истории битвы на Огненной дуге — от подготовки к сражению ...
Операции были проведены несмотря на опасения, вызванные обнаружением в крови Ефремова следов наркоти...
В среду, 5 июля, прошла встреча министра культуры России Ольги Любимовой с президентом России Владим...
Netflix объявил о закрытии сериала «Сексуальное просвещение» (18+) и опубликовал дебютный тизер к ...
Масштабный музыкальный форум пройдет на федеральной территории «Сириус» с 15 июля по 26 августа, с...
Выставка «Закат Цитадели» рассказывает об истории битвы на Огненной дуге — от подготовки к сражению ...
Операции были проведены несмотря на опасения, вызванные обнаружением в крови Ефремова следов наркоти...
В среду, 5 июля, прошла встреча министра культуры России Ольги Любимовой с президентом России Владим...
Гастроли прошли с 1 по 3 июля и были организованы ФГБУК «Росконцерт».
Ленту бельгийского рэпера конголезского происхождения Балоджи покажут в Петербурге и Москве, сообщ...
Ролик к вестерну по реальным событиям появился на YouTube-канале стриминга Apple TV+. ...
Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вадим Шумков.
5 июля глава РФ Владимир Путин провел встречу с министром культуры Ольгой Любимовой, сообщается на...
Международный фестиваль пройдет в Цирке Чинизелли в сентябре, сообщила министр культуры РФ на встр...
Работы завершатся к 500-летию памятника, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова на встрече с ...
О развитии реставрационной отрасли глава Минкультуры Ольга Любимова рассказала на встрече с президен...
Участники узнают новое и интересное о городе и своей семье, сообщила пресс-служба Музея истории Ек...
С оригинальными программами в городе выступит органистка и клавесинистка Маргарита Еськина, сообщи...
У 24-летнего актера обнаружили запрещенные вещества, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительны...
В конкурсную программу киносмотра включили шесть фильмов из России, Франции и Норвегии, сообщила п...
Эксклюзивный онлайн-релиз ленты «Как поживаете?» состоится на российском стриминге после завершени...
Концерты прославленного коллектива станут одним из основных событий Большого летнего музыкального ...
Телеканал анонсировал продолжение комедийного сериала «Счастливы вместе», пишет telegram-канал «Но...
05.07.2023