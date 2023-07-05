Ольга Любимова рассказала президенту о работе с новыми регионами

5 июля глава РФ Владимир Путин провел встречу с министром культуры Ольгой Любимовой, сообщается на официальном портале Кремля.
По словам Ольги Любимовой, в работе с новыми регионами министерству помогает опыт реализации нацпроекта «Культура». В новых регионах идет «перезагрузка» библиотек, театров, концертных площадок, музеев, ДК, виртуальных залов, где меняют оборудование и т.д., отметила глава ведомства.
Также в регионы выезжают автоклубы, которые разворачивают сцены и дают на них представления. ДК на колесах нужны там, где пока сложно создать инфраструктуру, пояснила Любимова. На местах, в госпиталях и центрах реабилитации выступают агитбригады. Места для концертов и количество артистов согласуются с Минобороны, добавила она.
«Развитие культурной жизни в этих регионах — для нас абсолютный приоритет», — подчеркнула глава Минкультуры РФ (цитата по ее телеграм-каналу).
Путин указал на важность восстановления материальной базы. По его словам, учреждения «нуждаются в поддержке, реставрации, восстановлении на современном уровне».
Любимова уточнила, что до конца 2023 года планируется восстановить 14 библиотек, 15 театров, 11 музеев, 10 виртуальных залов, 40 ДК, а также 29 кинотеатров. Одна из киноплощадок откроется в сентябре в Шахтерском колледже кино и телевидения.
Фото: пресс-служба Минкультуры РФ