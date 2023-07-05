Фестиваль циркового искусства в Петербурге соберет артистов из 20 стран

05.07.2023
Международный фестиваль пройдет в Цирке Чинизелли в сентябре, сообщила министр культуры РФ на встрече с президентом России.
Ольга Любимова рассказала, как появился фестиваль. До 2022 года российские цирковые артисты регулярно участвовали в крупнейшем фестивале в Монте-Карло и получали его высшие награды. Конкурс проводится 45 лет. Однако в прошлом году его организаторы запретили РФ участвовать. Спустя два часа после этой новости Минкультуры РФ объявило о проведении собственного фестиваля.
«Для нас это было очень важно, потому что нет недружественных зрителей, для арены не существует недружественных артистов», — подчеркнула министр культуры (цитата по сайту Кремля).
Также она сообщила, что в этом году Конкурс Чайковского, несмотря на попытки «отмены» российской культуры, сохранил свой международный статус. В оргкомитет поступили 742 заявки из 41 страны, включая США, ФРГ, Италию, Швецию, Японию и др. «Люди мира вне политики», — отреагировал Путин.
Продолжается и празднование 150-летия Сергея Рахманинова. В память о нем в Великом Новгороде, на малой родине музыканта, прошел Конкурс Рахманинова для юных пианистов. В нем участвовали 120 детей из нескольких стран. Событие курировал Денис Мацуев.
Фото: пресс-служба Минкультуры РФ