В Москве отреставрировали 24 объекта Новодевичьего монастыря

05.07.2023
Работы завершатся к 500-летию памятника, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова на встрече с главой государства Владимиром Путиным.
Новодевичий монастырь в Москве отметит юбилей в 2024 году. К этому времени будут отреставрированы все 36 объектов обители. На сегодня работы закончены на 24 объектах. На реставрацию выделено 9 млрд рублей.
«Рада, что в такие даты происходят большие прорывы в реставрационной отрасли», — отметила глава Минкультуры (цитата по телеграм-каналу Ольги Любимовой).
Также министр рассказала об открытии после реставрации Александро-Невского собора в Челябинске, занимающего площадь в 1 тыс. кв. м, и о продолжении восстановительных работ в Александро-Невской лавре в Петербурге. По плану они завершатся в конце следующего года, уточнила глава ведомства.
Фото: пресс-служба Минкультуры РФ