В Гатчине открылся Международный центр реставрации

05.07.2023
О развитии реставрационной отрасли глава Минкультуры Ольга Любимова рассказала на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается в ее телеграм-канале.
По ее словам, Реставрационный центр в Гатчине (Ленобласть) — один из долгожданных проектов для всей отрасли. Центр площадью 10 тысяч кв. м. укомплектован новейшей техникой. В нем будут проводить конференции и обучение для молодых специалистов со всей страны. Они смогут получить доступ к современному реставрационному оборудованию, подчеркнула Любимова. Также она пригласила Путина посетить центр, отметив, что его там очень ждут.
В Выборге (Ленобласть) завершилась реставрация парка Монрепо. «Уверена, что жители и гости региона с удовольствием будут проводить здесь свободное время», — отметила министр культуры.
Фото: газета «Культура»