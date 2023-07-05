В столице Урала стартовал проект «Екатеринбурговедение»

05.07.2023

В столице Урала стартовал проект «Екатеринбурговедение»
Участники узнают новое и интересное о городе, своем дворе и семье, сообщила пресс-служба Музея истории Екатеринбурга. 

К участию приглашают всех желающих в возрасте от восьми лет. Для юных и не только горожан подготовлены маршруты-квесты по Екатеринбургу с экскурсиями и заданиями по четырем направлениям: история, археология, биология и геология. 

Участники будут путешествовать по городу и исследовать его вместе с учеными в роли путешественников или исследователей. В историческом блоке они изучат историю города сквозь призму истории своей семьи. В архитектурном — научатся разбираться в архитектурных стилях городских зданий. В геологическом — исследуют поделочный камень в городской архитектуре и местные полезные ископаемые. В биологическом блоке участников ждут задания по изучению растений и птиц своего двора.

Выполненные задания предлагают отправлять на почту, чтобы получать баллы. Собравшие наибольшее число баллов получат призы и подарки. В финале сотрудники музея составят карту со всеми знаковыми для участников локациями.

Узнать подробности проекта и зарегистрироваться на участие можно по ссылке.

Фото: Pixabay