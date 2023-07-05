Впервые в Омске барочные произведения исполнят на клавесине-оттавино

05.07.2023
С оригинальными программами в городе выступит органистка и клавесинистка Маргарита Еськина, сообщила пресс-служба Омской филармонии.
20 июля в Органном зале Омской филармонии состоится концерт «Орган-оркестр». Публика услышит западноевропейскую классику: «Полет валькирий» из оперы «Тристан и Изольда» Вагнера, опусы Грига, Баха, Вивальди, Мюлле и Франка.
21 июля Маргарита Еськина представит «Музыкальный пленэр», во время которого будет играть на органе и клавесине-оттавино, который специально привезет в Омск. Также она продемонстрирует возможности органа в подражании голосам птиц. В программу вошли малоизвестные сочинения эпохи барокко, посвященные природе: Каприччио Cucu Керля, Вариации на тему песни «Под зелеными липами» Свелинка, Токкату и Скерцо на мотив «Ку-ку» Пасквини и др.
Клавесин-оттавино объединяет в себе бюро и музыкальный инструмент, который хранится в выдвижном ящике. Предмет интерьера украшен резьбой и инкрустациями перламутра, а крышка клавесина — живописным пейзажем кисти Маргариты Еськиной.
Фото: пресс-служба Омской филармонии