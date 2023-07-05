Актеру из «Чикатило» Дмитрию Малькову грозит до 10 лет лишения свободы

05.07.2023

Актеру из «Чикатило» Дмитрию Малькову грозит до 10 лет лишения свободы
У 24-летнего актера обнаружили запрещенные вещества, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Дмитрия Малькова задержали в квартире в Красносельском районе Москвы. У него нашли более 100 граммов наркотического вещества растительного происхождения, сказал собеседник агентства. В отношении актера возбудили уголовное дело ч. 2 ст. 228 УК РФ. По этой статье ему грозит от трех до десяти лет тюрьмы.

В пресс-службе столичного главка МВД изданию подтвердили, что в Красносельском районе задержали гражданина РФ 1999 года рождения с наркотиками. Подробности дела не приводятся. 

Малькова можно увидеть в сериалах «ИП Пирогова», «Чикатило», «Семь страниц страха» и др.

Фото: кадр из сериала «Чикатило»