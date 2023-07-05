Фестиваль молодого кино VOICES объявил участников конкурса

05.07.2023
В конкурсную программу киносмотра включили шесть фильмов из России, Франции и Норвегии, сообщила пресс-служба Минкультуры РФ.
С 6 по 9 июля в Вологде состоится Vologda Independent Cinema from European Screens. В рамках конкурса состоятся российские премьеры драмы «Блажь» Ильи Поволоцкого, драмеди «Я болею» Кристофера Боргли (Норвегия) и криминальной комедии «Король улиц» Элиаса Белькеддара (Франция). Также в конкурс включили фильмы «Ада» Станислава Светлова, «Клетка ищет птицу» Малики Мусаевой и «Волнами» Сергея Кальварского.
Кроме того, зрители увидят «Сказку» Александра Сокурова и «Анатомию падения» Жюстин Трие, завоевавшую «Золотую пальмовую ветвь» в этом году. Среди других событий значатся спецпоказы, программа короткого метра, фотовыставка, концерты.
VOICES проводится в Вологодской области с 2010 года. Среди его гостей и членов жюри были Паоло Тавиани, Клаудиа Кардинале, Клод Брассер, Сергей Лозница, Кшиштоф Занусси и др.
Фото: кадр из фильма «Ада»