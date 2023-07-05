Последнее аниме Миядзаки выйдет на «Кинопоиске» после показа в кинотеатрах

Эксклюзивный онлайн-релиз ленты «Как поживаете?» состоится на российском стриминге после завершения ее кинотеатрального проката, сообщила пресс-служба сервиса.
Дата премьеры в РФ пока не названа. Ожидается, что мультфильм дебютирует в Японии и других странах 14 июля. Прокатом в российских кинотеатрах займется «Русский репортаж».
«Как поживаете?» называют первой полнометражкой автора за последнее десятилетие. Он вернулся в анимацию после трехлетнего ухода из отрасли, чтобы создать свое последнее аниме. Сюжет посвящен мальчику, который проходит путь взросления после смерти отца.
Фото: кадр из аниме «Как поживаете?»