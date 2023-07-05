Семья Букиных вернется на ТНТ

05.07.2023
Телеканал анонсировал продолжение комедийного сериала «Счастливы вместе», пишет telegram-канал «Новости кинопроизводства».
Новое шоу «Букины» получит десять эпизодов. В них появятся основные персонажи оригинала в исполнении Натальи Бочкаревой, Виктора Логинова, Дарьи Сагаловой и Александра Якина. За производство будут отвечать братья Андреасян. У проекта пока нет сценариста и режиссера.
Сериал «Счастливы вместе» выходил в 2006-2013 годах. Первые три сезона являются российской версией американского ситкома, еще три сезона созданы на основе оригинальных сценариев. В центре истории — семья Букиных, живущая в Екатеринбурге и регулярно попадающая в комичные ситуации. Сериал нашел большой отклик у зрителей. Особенно им понравился образ Гены Букина (Логинов).
Фото: кадр из сериала «Счастливы вместе»