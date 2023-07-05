Марк Варшавер ответил на слова Дмитрия Певцова о смерти «Ленкома»

05.07.2023
Директор московского театра уличил актера в лукавстве. Об этом он заявил в комментарии News.ru.
Руководящий «Ленкомом» с 1986 года Варшавер признался, что его удивили и огорчили слова Певцова
о театре. Накануне актер и депутат ГД объяснил изданию, что покинул «Ленком» из-за того, что знакомый ему театр перестал существовать вслед за кончиной его основателя Марка Захарова в 2019 году.
Варшавер назвал «странным» заявление Певцова. В настоящее время актер представляет театр на гастролях на Кубани и продолжает играть в трех его спектаклях. «Так что он, мягко говоря, лукавит», — подчеркнул директор учреждения.
По его словам, эти и другие постановки, включая спектакли Захарова, с восторгом принимает публика. Театр сохраняет «все захаровское наследие», у него полные залы зрителей, награды и выступления в госпиталях. «Разве [это] говорит о его гибели?» — резюмировал Варшавер.
Фото: A.Savin. FAL / commons.wikimedia.org