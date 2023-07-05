В Хабаровске дебютировал Фестиваль театров кукол Дальнего Востока

05.07.2023
Первый межрегиональный театральный фестиваль пройдет с 4 по 8 июля, передает ТАСС.
Участниками первого смотра стали театры кукол из Якутии, Хабаровского и Приморского краев, Магаданской и Амурской областей. В программе — шесть конкурсных постановок, которые оценит жюри во главе с худруком Московского театра кукол Борисом Голдовским.
Вне конкурса покажут спектакли театры из Петербурга. Кроме того, запланированы семинары и лекции от специалистов из обеих столиц, а также выставка петербургских марионеток в Дальневосточном художественном музее.
Организаторы ожидают, что со временем фестиваль станет международным — к нему присоединятся коллективы из стран Азии. Его планируют проводить раз в два года. В этом году смотр проходит при поддержке ПФКИ.
Фото: Pixabay