Бенедикт Камбербэтч снимется в нескольких проектах Marvel в 2024 году

05.07.2023
Британский актер рассказал о планах вернуться в киновселенную Marvel в беседе с JW3 Speaker Series.
Исполнитель роли Доктора Стрэнджа подтвердил, что в следующем году сыграет в нескольких проектах студии. Он не уточнил, о каких фильмах или сериалах идет речь.
Актер ранее заявлял о желании сняться в триквеле «Доктора Стрэнджа», однако информации о его разработке не поступало. Он может появиться в образе мага в ребутах Fantastic Four или «Блэйда», а также в новых «Мстителях» с подзаголовком «Династия Канга». Ожидается, что две первые ленты начнут снимать в первой половине 2023-го.
Первый сольник Doctor Strange вышел в 2016 году. Сиквел с подзаголовком «В мультивселенной безумия» — в 2022-м. Также персонаж появлялся в фильмах о Торе и Мстителях.
Фото: кадр из фильма Doctor Strange 2