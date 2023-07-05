Волонтеров приглашают к участию в акции «По страницам пермских книг»

05.07.2023
С 24 по 27 июля в Перми организуют онлайн-акцию, сообщается на сайте Минкультуры РФ.
Событие предварит международный волонтерский лагерь программы «Волонтеры культуры». Его вторая смена посвящена библиотечному добровольчеству.
Волонтерам предлагают записать видеоролики с чтением отрывков из произведений литераторов Пермского края и опубликовать их на своих страницах во «ВКонтакте» с отметкой #волонтерыкультурывперми. Список литературы появится на сайте «Волонтерыкультуры.РФ» и VK-странице проекта.
Также к участию приглашают библиотечных работников. В постах нужно указать библиотеку или другое учреждение, где трудится участник, и поставить #волонтерыкультурыбиблиотеки.
Эксперты отсмотрят все ролики и выберут 30 лучших работ, материалы которых включат в итоговое видео. Победителей назовут 17 августа, их ждут призы от «Волонтеров культуры».
Фото: пресс-служба Минкультуры РФ