Ольга Любимова рассказала о планах культурного сотрудничества РФ и Ирана

05.07.2023
Министры культуры двух государств открыли Дни культуры Ирана в России, сообщила руководительница российского ведомства в телеграм-канале.
Церемония открытия прошла в Малом театре. Со сцены гостей вечера приветствовали глава Минкультуры РФ и министр культуры и исламской ориентации ИРИ Мохаммад Эсмаили.
«Уверена, нас ждет множество интересных совместных проектов по всем направлениям культуры», — подчеркнула Любимова.
Она также отметила, что до конца этого года в Тегеране планируют провести форум о культурном наследии стран Каспийского региона и Дни российской духовной культуры в Иране. Также в столице состоится заседание культурного комитета постоянной комиссии РФ и ИРИ по торгово-экономическому сотрудничеству. Москва и Тегеран нацелены и на развитие контактов в киносфере
: в настоящее время готовится соглашение о совместном кинопроизводстве.
Фото: пресс-служба Минкультуры РФ