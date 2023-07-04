20th Century представит премьеру боевика «Создатель» 29 сентября

Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вадим Шумков.
5 июля глава РФ Владимир Путин провел встречу с министром культуры Ольгой Любимовой, сообщается на...
Международный фестиваль пройдет в Цирке Чинизелли в сентябре, сообщила министр культуры РФ на встр...
Работы завершатся к 500-летию памятника, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова на встрече с ...
Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вадим Шумков.
5 июля глава РФ Владимир Путин провел встречу с министром культуры Ольгой Любимовой, сообщается на...
Международный фестиваль пройдет в Цирке Чинизелли в сентябре, сообщила министр культуры РФ на встр...
Работы завершатся к 500-летию памятника, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова на встрече с ...
О развитии реставрационной отрасли глава Минкультуры Ольга Любимова рассказала на встрече с президен...
Участники узнают новое и интересное о городе и своей семье, сообщила пресс-служба Музея истории Ек...
С оригинальными программами в городе выступит органистка и клавесинистка Маргарита Еськина, сообщи...
У 24-летнего актера обнаружили запрещенные вещества, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительны...
В конкурсную программу киносмотра включили шесть фильмов из России, Франции и Норвегии, сообщила п...
Эксклюзивный онлайн-релиз ленты «Как поживаете?» состоится на российском стриминге после завершени...
Концерты прославленного коллектива станут одним из основных событий Большого летнего музыкального ...
Телеканал анонсировал продолжение комедийного сериала «Счастливы вместе», пишет telegram-канал «Но...
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Британский актер рассказал о планах вернуться в киновселенную Marvel в беседе с JW3 Speaker Series...
Министры культуры двух государств открыли Дни культуры Ирана в России, сообщила руководительница р...
Фильм снял автор картин «Годзилла» и «Изгой-один: Звездные войны. Истории» Гарет Эдвардс.
Впереди ряд важнейших для нас мероприятий, сообщила министр культуры Ольга Любимова.
04.07.2023