20th Century представит премьеру боевика «Создатель» 29 сентября

20th Century представит премьеру боевика «Создатель» 29 сентября

04.07.2023

Премьера научно-фантастического боевика «Создатель» состоится 29 сентября.

Фильм снял автор картин «Годзиллы» и «Изгой-один: Звездные войны. Истории» Гарет Эдвардс.

Действие фильма развернется в будущем. Человечество начнет войну с силами, которыми руководит искусственный интеллект.

Сценарий написали Крис Вайц и Гарет Эдвардс.

Главные роли в боевике играют Джон Дэвид Вашингтон, Ральф Айнесон, Эллисон Дженни, Джемма Чан и другие актеры.





Фото: кадр из фильма "Создатель"